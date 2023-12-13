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Giriş Tarihi: 13.12.2023 19:25

Kayseri'de iki grup arasında çıkan kavga kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı

Kayseri'de, iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

DHA
Kayseri’de iki grup arasında çıkan kavga kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı

Olay, saat 17.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Osmanlı Mahallesi, Reisoğlu Caddesi'nde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma, kısa sürede büyüyen bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada Sedat Daşdemir ile akrabası Ramazan Daşdemir yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Ağır yaralı Sedat Daşdemir, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis, olaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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Kayseri'de iki grup arasında çıkan kavga kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı
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