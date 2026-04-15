Haberler Yaşam Haberleri Kayseri’de iki grup arasında ‘laf atma’ kavgası: 4 yaralı
Giriş Tarihi: 15.04.2026 02:31

Kayseri’de iki grup arasında ‘laf atma’ kavgası: 4 yaralı

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde iki grup arasında iddiaya göre ‘laf atma’ meselesinden çıkan tüfek, bıçak ve sopanın kullanıldığı kavgada 4 kişi yaralandı.

İHA
  • ABONE OL

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Battalgazi Mahallesi Bahçıvan Sokak'ta meydana gelen olayda, iki grup arasında iddiaya göre 'laf atma' meselesinden tartışma çıktı. Kısa sürede tartışmanın büyüyerek, kavgaya dönüştü. Tüfek, bıçak ve sopanın kullanıldığı kavgada, Ö.F.D. ile M.E. tüfekle, Ş.G. bıçakla, D.G. ise sopayla yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise yaralıları ilk müdahalenin ardından Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayda yaralanan Ö.F.D., M.E., Ş.G. ve D.G.'nin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz