Kayseri’de iki katlı evde çıkan yangın bir kişiyi hayattan kopardı

Giriş Tarihi: 21.03.2026 12:30

Kayseri’nin Develi İlçesinde iki katlı bir evde sobadan sıçrayan kıvılcımla çıkan yangın faciaya neden oldu. Gece saatlerinde meydana gelen yangından son anda çıkarılan anne ve oğlu ağır yaralandı. Tedavi altına alınan oğul hastanede hayatını kaybetti.

Develi İlçesi Gazi Mahallesi'nde M.D ve Annesi R.D'nin oturduğu iki katlı evde sobadan sıçrayan kıvılcım nedeniyle yangın çıktı. Yangın anne oğlun uykuda olduğu sırada tüm evi sardı. Yangınını büyümesinin ardından komşuların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, 112 ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangından son anda çıkarılan ve ağır yaralanan M.D ile yaşlı annesi R.D, Develi Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Oğul M.D, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınırken, jandarma yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
