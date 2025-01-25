Freni patlayan kamyon TIR’a arkadan çarptı, şoför araçta sıkıştı

Kayseri'nin Tomarza ilçesinden yüklediği süs taşlarını Bursa'nın İnegöl ilçesine götüren İbrahim Taşdemir (51) idaresindeki kamyon freni patlayınca önünde seyreden Mükremin Karakız'ın (53) kullandığı TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kamyonun kupa kısmı ezilerek TIR'ın arkasına yapıştı. Kamyon şoförü İbrahim Taşdemir ise araç içinde sıkıştı.

DAKİKALARCA İZLEDİ, YARDIM ET DEYİNCE KAÇTI

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibi, şoför İbrahim Taşdemiri'i sıkıştığı yerden çıkarmak için uzun süre uğraştı. Ancak kamyonunu ön kısmının TIR'ın arka kısmına takılı kalması nedeniyle itfaiye şoförü kurtarmakta sorun yaşadı. Şoföre daha rahat edebilmek için kamyonunu TIR'dan ayrılması gerektiğine karar verildi. Kaza yapan kamyonunu bir başka kamyonla geri geri çekilmesi istendi. Bu sırada trafik polisleri dakikalarca kurtarma çalışmalarını izleyen bir başka kamyon şoföründen kamyonu çekmesi yardım istedi. Kamyonunu kendisinin olmadığını ve zamanının dar olduğu belirten şoför hızla kamyonuna binerek kaza yerinden uzaklaştı. Polislerin ısrarına rağmen kamyon şoförünün kaçarcasına uzaklaşması 'İnsanlık ölmüş' yorumlarına neden oldu.

BİR BUÇUK SAATTE KURTARILDI

Kamyonunu TIR'dan ayrılması için araç bulunamaması üzerine itfaiye ekibi zor şartlar altında kamyon şoförü İbrahim Taşdemir'i 1 buçuk saat çalışmanın ardından kurtardı. Taşdemir'in aşağının fren pedalının altına dolandığı ve ayağının iki yerden kırıldığı belirlendi. Taşdemir, daha sonra ambulansa alınarak Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Gevher Nesibe Hastanesi'ne kaldırıldı.

KAZAYI CANLI YAYINLADILAR

Şoför İbrahim Taşdemir'in kurtarılma çalışmaları sırasında toplanan kalabalık ise, çalışmaların yer yer aksamasına neden oldu. Polisin defalarca uzaklaştırdığı kalabalık bir süre sonra tekrar toplandı. Kalabalıktaki vatandaşların cep telefonları ile kurtarma çalışmalarını sosyal medya hesaplarından canlı yayınladıkları görüldü.