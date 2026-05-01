Kayseri’de kan donduran olay! 4 çocuk annesi eşini öldürüp intihar etti

Giriş Tarihi: 1.05.2026 15:46

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde kan donduran bir aile faciası yaşandı! Dadaloğlu Mahallesi'nde meydana gelen olayda bir şahıs, 4 çocuk annesi eşini tabancayla vurarak canına kıydıktan sonra aynı silahla intihar etti. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, çiftin hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İHA
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Dadaloğlu Mahallesinde meydana gelen olayda D.B., 4 çocuk annesi eşi D.B.'yi tabancayla öldürdükten sonra aynı tabancayla kendisine de ateş etti. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde D.B.'nin de hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma çevrede güvenlik önlemleri alırken, cansız bedenler incelemelerin ardından ilçe devlet hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
