Haberler Yaşam Haberleri Kayseri'de kan donduran olay! Damat ile kayınpeder arasında silahlı kavga: 3 yaralı
Giriş Tarihi: 23.05.2026 02:46

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde kayınpeder ile damadı arasında çıkan silahlı kavgada 2'si ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı.

DHA
Kayseri'deki olay, saat 22.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Oruçreis Mahallesi Karpuzatan Caddesi'ndeki bir binanın otoparkında meydana geldi. İddiaya göre, D.K. ile kızıyla boşanma aşamasında olan damadı E.D. arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, bıçaklı ve silahlı kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında E.D. ve yanındaki arkadaşı M.K. silahla, D.K. ise bacağından bıçaklanarak yaralandı.

BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılardan E.D. ve M.K. Şehir Hastanesi'ne, D.K. ise Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri, her iki hastane binası çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

İKİ KİŞİNİN HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

Tedavisinin ardından D.K. gözaltına alınırken, E.D. ve M.K.'nın ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#KOCASİNAN #ŞEHİR HASTANESİ #KAYSERİ

