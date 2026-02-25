Haberler Yaşam Haberleri Kayseri’de kar yağışı etkili oldu
Giriş Tarihi: 25.02.2026 22:06

Kayseri’de kar yağışı etkisini gösterdi. Kar yağışıyla birlikte kent, beyaz örtüyle kaplandı.

İHA
Kayseri'de etkili olan soğuk hava yerini önce sağanağa akşam saatlerinde de kar yağışına bıraktı. Kent genelinde etkili olan kar yağışı kent merkezini ve yüksek kesimleri beyaz örtüyle kapladı.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan uyarı da şu ifadelere yer verildi: "Kayseri ve Sivas çevreleri ile Yozgat'ın doğu ilçelerinde akşam saatlerinden itibaren başlaması beklenen kar yağışlarının yer yer kuvvetli kar yağışı şeklinde görüleceği beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, tipi, görüş mesafesinde daralma, çığ, buzlanma ve don vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."

