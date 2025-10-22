Kayseri’de kimyasal sızıntı ihbarı: Ekipler alarma geçti!

Edinilen bilgiye göre, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 6. Cadde'de toz ve sıvı deterjan üretimi yapılan Deterjan Fabrikası'nda işe yeni başlayan bir işçi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne fabrikada kimyasal maddelerden dolayı zehirlenen işçilerin olduğu ihbarında bulundu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık, AFAD ve UMKE ekibi sevk edildi.