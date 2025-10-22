Haberler Yaşam Haberleri Kayseri'de kimyasal sızıntı ihbarı: Ekipler alarma geçti!
Giriş Tarihi: 22.10.2025 09:55 Son Güncelleme: 22.10.2025 09:58

Kayseri'de kimyasal sızıntı ihbarı: Ekipler alarma geçti!

Kayseri'de bir deterjan fabrikasından zehirlenme ihbarı alındı. İhbar üzerine iş yerine polis, sağlık, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Solunumu düşen 1 işçiye oksijen verildi.

İHA Yaşam
Edinilen bilgiye göre, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 6. Cadde'de toz ve sıvı deterjan üretimi yapılan Deterjan Fabrikası'nda işe yeni başlayan bir işçi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne fabrikada kimyasal maddelerden dolayı zehirlenen işçilerin olduğu ihbarında bulundu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık, AFAD ve UMKE ekibi sevk edildi.

BİR İŞÇİYE OKSİJEN VERİLDİ

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de solunumu düşen bir işçiye ayakta oksijen verdi. AFAD ekiplerince fabrikada yapılan kontrollerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı. Yapılan incelemelerin ardından ekipler fabrikadan ayrıldı.

