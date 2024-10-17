Kayseri’de korkunç anlar: Sokakta tartıştığı husumetlisini bıçakladı!

Olay, saat 20.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Gevhernesibe Mahallesi, İstasyon Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, M.A. yolda yürürken, bilinmeyen nedenle tartıştığı husumetlisi O.Ö. tarafından bıçakla yaralandı. M.A. kaçarak cadde üzerindeki bir kuruyemişçiye sığınırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, ilk müdahalenin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis O.Ö.'nün yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Öte yandan, kuruyemişçinin M.A.'nın dükkanına sığınması sonrası işletmesinin kapılarını kapattığı ve elinde bıçak olan O.Ö.'nün içeri girmesini önlediği öğrenildi.