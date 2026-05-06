Haberler Yaşam Haberleri Kayseri’de korkunç olay! Tartışma büyüdü bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi yaralandı!
Giriş Tarihi: 6.05.2026 09:42

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen tartışma kanlı bitti. Akaryakıt istasyonunda iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybederken 2 kişi yaralandı.

Olay, saat 00.30 sıralarında Kocasinan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi Bekir Yıldız Bulvarı üzerindeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Enes A., B.T. ve A.A ile isimleri öğrenilemeyen 5 kişi arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

Kavgada, Enes A. ve B.T. bıçakla yaralanırken, A.A. ise darbedildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ 2 KİŞİ YARALANDI

Durumu ağır olan Enes A., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer 2 yaralının tedavileri sürerken, polis olay yerinden kaçan 5 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
