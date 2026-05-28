Kayseri’de korkutan kaza! Otobüsten inen yayaya otomobil çarptı: Gencin metrelerce savrulduğu anlar kamerada...

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Sakar Çiftliği Mahallesi'nde meydana geldi. Evine gitmek üzere bindiği halk otobüsünden inen Y.D.'ye (16) yolun karşı tarafına geçmeye çalıştığı esnada otomobil çarptı.
EKİPLER PEŞ PEŞE GELDİ
Çarpmanın şiddetiyle genç, yola savruldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Y.D. tedavi altına alınırken, sürücünün de gözaltına alındığı öğrenildi.
KAZA KAMERAYA YANSIDI
Çevredeki güvenlik kamerasına anbean yansıyan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.