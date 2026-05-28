Haberler Yaşam Haberleri Kayseri’de korkutan kaza! Otobüsten inen yayaya otomobil çarptı: Gencin metrelerce savrulduğu anlar kamerada...
Giriş Tarihi: 28.05.2026 15:29

Kayseri’de korkutan kaza! Otobüsten inen yayaya otomobil çarptı: Gencin metrelerce savrulduğu anlar kamerada...

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde meydana gelen kaza panik dolu anlar yaşattı. Halk otobüsünden inen 16 yaşındaki gence otomobil çarptı. Çarpışmanın etkisiyle Y.D. yola savruldu. Güvenlik kamerasına anbean yansıyan olayla ilgili inceleme başlatıldı. İşte detaylar…

İHA
Kayseri’de korkutan kaza! Otobüsten inen yayaya otomobil çarptı: Gencin metrelerce savrulduğu anlar kamerada...
  • ABONE OL

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Sakar Çiftliği Mahallesi'nde meydana geldi. Evine gitmek üzere bindiği halk otobüsünden inen Y.D.'ye (16) yolun karşı tarafına geçmeye çalıştığı esnada otomobil çarptı.

EKİPLER PEŞ PEŞE GELDİ

Çarpmanın şiddetiyle genç, yola savruldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Y.D. tedavi altına alınırken, sürücünün de gözaltına alındığı öğrenildi.

KAZA KAMERAYA YANSIDI

Çevredeki güvenlik kamerasına anbean yansıyan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#KAYSERİ #KAZA

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Kayseri’de korkutan kaza! Otobüsten inen yayaya otomobil çarptı: Gencin metrelerce savrulduğu anlar kamerada...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA