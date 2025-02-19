Kayseri’de memura devlet bankasından rekor promosyon

Yeni yılla birlikte banka promosyonlarında kamu çalışanları için önemli artışlar oldu. Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde kamu ve özel bankalarla yürütülen görüşmelerden rekor promosyon ücreti çıktı.

321 MEMUR 72 BİN LİRA PROMOSYON ALACAK

Pınarbaşı Kaymakamı Salih Ağar başkanlığında yürütülen görüşmelerde kamu çalışanlarının yüzünü güldüren bir anlaşmaya imza atıldı. Promosyonlarla ilgili yapılan görüşmelerde anlaşma bir kamu bankasının en yüksek teklifi vermesiyle sonuçlandı. Banka 2025 yılı için memurlara 72 bin lira promosyon vermeyi kabul etti.

PROMOSYON ANLAŞMASI İMZALANDI

Kamu çalışanları için büyük önem taşıyan banka promosyonlarıyla ilgili beklenen haber Pınarbaşı kaymakamı Salih Ağar'dan geldi. Kaymakam Ağar'ın başkanlığında yürütülen görüşmeler sonunda banka ile 3 yıllık sözleşme imzalandı. Yapılan anlaşma kapsamında kaymakamlık, ilçe milli eğitim müdürlüğü, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı, ilçe tarım müdürlüğü, nüfus müdürlüğü ve halk kütüphanesinde görev yapan memurlar 72 bin liralık promosyondan faydalanacak.