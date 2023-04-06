Kayseri’de otobüs devrildi: 3 ölü, 14 yaralı

Edinilen bilgiye göre, deprem bölgesi Malatya'ya giden Bağcılar Belediyesi personellerini taşıyan otobüs, İstanbul'a dönerken Pınarbaşı ilçesi Karahalka mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 14 kişi de yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, UMKE, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden 3 kişinin cansız bedeni de yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Otobüs de çekici ile kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.