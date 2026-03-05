Haberler Yaşam Haberleri Kayseri'de otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti
Kayseri'de otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti

Kayseri’de yolun karşısına geçmeye çalışan 57 yaşındaki Çiğdem Mutlu, otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti.

  • ABONE OL

Merkez Melikgazi İlçesi Anbar Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışan Çiğdem Mutlu'ya F.A idaresindeki 38 APP 056 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan Mutlu ağır yalandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekinin olay yerine ulaşmasıyla birlikte yaptığı muayenede Çiğdem Mutlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yeri inceleme çalışmalarının ardından Çiğdem Mutlu'nun cesedi otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü F.A gözaltına alınırken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

