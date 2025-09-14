Haberler Yaşam Haberleri Kayseri’de otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü kadın hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 14.9.2025 11:46 Son Güncelleme: 14.9.2025 11:50

Kayseri’de otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü kadın hayatını kaybetti

Kayseri’de otomobilin motosikletle çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü kadın hayatını kaybetti. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Kayseri’de otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü kadın hayatını kaybetti

Kaza merkez Kocasinan İlçesi Oruçreis Mahallesi Erkilet Bulvarı üzerinde meydana geldi. N.Ö. (19) idaresindeki otomobil ile B.Ö'nün (33) kullandığı motosiklet çapıştı. Kazada otomobil çarptığı motosikleti 50 metre sürükledi.

Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü B.Ö'nün sağlık ekibi gelene kadar olay yerinde hayatını kaybettiği anlaşıldı. B.Ö.'nün cenazesi olay yerindeki incelemenin ardından morga kaldırılırken, kaza anı çevrede bulunan bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Kayseri’de otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü kadın hayatını kaybetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz