Kayseri’de otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü kadın hayatını kaybetti

Kaza merkez Kocasinan İlçesi Oruçreis Mahallesi Erkilet Bulvarı üzerinde meydana geldi. N.Ö. (19) idaresindeki otomobil ile B.Ö'nün (33) kullandığı motosiklet çapıştı. Kazada otomobil çarptığı motosikleti 50 metre sürükledi.

Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü B.Ö'nün sağlık ekibi gelene kadar olay yerinde hayatını kaybettiği anlaşıldı. B.Ö.'nün cenazesi olay yerindeki incelemenin ardından morga kaldırılırken, kaza anı çevrede bulunan bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.