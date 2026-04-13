Kayseri’de polis ekiplerini görünce kaçtı! Yere attığı kağıdın içinden bakın ne çıktı...

Giriş Tarihi: 13.04.2026 09:32

Kayseri’de polisleri görünce panikleyip kaçan şahsın hareketi ekipleri şüphelendirdi! Nefes kesen kovalamaca kısa sürede sona ererken, kaçış sırasında yere attığı masum görünümlü kağıt parçasının içinden çıkanlar herkesi şaşkına çevirdi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Mimarsinan Mahallesi Bozantı Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, O.Ş. yaya olarak ilerlediği sırada devriye görevi yapan polis ekiplerini görünce kaçmaya başladı.

Ekipler tarafından yaya olarak kovalanan O.Ş. kısa sürede yakalandı. O.Ş.'nin kendilerinden kaçtığı sırada bir kağıt parçasını yola attığını gören ekipler tarafından güzergahta yapılan tarama çalışmalarında bulunan kağıt parçasında uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan O.Ş. karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

