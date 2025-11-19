Kayseri’de ’sahte plaka’ operasyonu: Çok sayıda malzeme ele geçirildi! 2 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Suçlar Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalarda, sahte plaka basımı yapıldığı bilgisine ulaşıldı.
ÇOK SAYIDA MALZEME ELE GEÇİRİLDİ
Yapılan aramalarda, 8 adet basılmış sahte plaka, 85 adet mühürlü plaka sacı, 12 adet mühürsüz plaka sacı, 499 adet plaka basımında kullanılan harf ve rakam, 1 adet pres makinası, 1 adet plaka boyama makinası, 8 adet plaka basım kalıbı ve plaka yapımında kullanılan toner, boya, aseton malzemeleri ele geçirildi.