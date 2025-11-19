Haberler Yaşam Haberleri Kayseri'de 'sahte plaka' operasyonu: Çok sayıda malzeme ele geçirildi! 2 gözaltı
Giriş Tarihi: 19.11.2025 09:07

Kayseri'de 'sahte plaka' operasyonu: Çok sayıda malzeme ele geçirildi! 2 gözaltı

Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, sahte plaka basımı yapan 2 şahıs yakalandı. Operasyonda, çok sayıda sahte plaka yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.

İHA Yaşam
Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Suçlar Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalarda, sahte plaka basımı yapıldığı bilgisine ulaşıldı.

ÇOK SAYIDA MALZEME ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan aramalarda, 8 adet basılmış sahte plaka, 85 adet mühürlü plaka sacı, 12 adet mühürsüz plaka sacı, 499 adet plaka basımında kullanılan harf ve rakam, 1 adet pres makinası, 1 adet plaka boyama makinası, 8 adet plaka basım kalıbı ve plaka yapımında kullanılan toner, boya, aseton malzemeleri ele geçirildi.

2 ŞÜPHELİ HAKKINDA İŞLEM BAŞLATILDI

Ekipler tarafından tespit edilen şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda, H.Ç. (29) ve D.A. (63) yakalandı. H.Ç. ve D.A. hakkında 'suçu bildirmeme ve resmi belgede sahtecilik' suçlarından adli işlem başlatıldı.

