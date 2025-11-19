Kayseri’de ’sahte plaka’ operasyonu: Çok sayıda malzeme ele geçirildi! 2 gözaltı

2 ŞÜPHELİ HAKKINDA İŞLEM BAŞLATILDI

Ekipler tarafından tespit edilen şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda, H.Ç. (29) ve D.A. (63) yakalandı. H.Ç. ve D.A. hakkında 'suçu bildirmeme ve resmi belgede sahtecilik' suçlarından adli işlem başlatıldı.