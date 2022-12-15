Kayseri’de sahte tapu örnekleriyle 3 daire satan dolandırıcı yakalandı

Kayseri'de kentsel dönüşüm dairelerini uygun fiyata sattığını söyleyerek sahte tapu örnekleri gösterip 3 kişiye daire satan F.Ş, Kayseri Emniyet Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı. F.Ş'nin belediye memurları ile olan ikili ilişkileri üzerine daireleri aldığını belirterek 3 kişiye bu yöntemle sahte sözleşmelerle satış yaptığı belirlendi. 3 kişiyi 300'er bin lira olmak üzere toplamda 900 bin lira dolandıran F.Ş, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.