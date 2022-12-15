Haberler Yaşam Haberleri Kayseri’de sahte tapu örnekleriyle 3 daire satan dolandırıcı yakalandı
Giriş Tarihi: 15.12.2022 11:04 Son Güncelleme: 15.12.2022 11:11

Kayseri’de sahte tapu örnekleriyle 3 daire satan dolandırıcı yakalandı

Kayseri’de sahte tapu örnekleriyle 3 kişiye kendisine ait olmayan kentsel dönüşüm dairelerini sahte sözleşmeler düzenleyerek satan dolandırıcı yakalandı.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Kayseri’de sahte tapu örnekleriyle 3 daire satan dolandırıcı yakalandı

Kayseri'de kentsel dönüşüm dairelerini uygun fiyata sattığını söyleyerek sahte tapu örnekleri gösterip 3 kişiye daire satan F.Ş, Kayseri Emniyet Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı. F.Ş'nin belediye memurları ile olan ikili ilişkileri üzerine daireleri aldığını belirterek 3 kişiye bu yöntemle sahte sözleşmelerle satış yaptığı belirlendi. 3 kişiyi 300'er bin lira olmak üzere toplamda 900 bin lira dolandıran F.Ş, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

EYT SON DAKİKA: Sorunlar çözüldü! Başkan Erdoğan ve Bakan Bilgin'den dikkat çeken mesaj! EYT şartları ne olacak?
ASGARİ ÜCRET 2023 TOPLANTISI SON DAKİKA: Tüm veriler o rakamı işaret etti! TÜRK-İŞ ve TİSK'ten peş peşe mesajlar!
FED FAİZ KARARI SON DAKİKA: Belli oldu! Aralık 2022 Fed toplantısı sonrası Jerome Powell piyasalara yön verdi
EYT SON DAKİKA: Bakan Bilgin ve Bakan Nebati'den peş peşe EYT açıklaması! Emeklilik için yeni sayı açıklandı
Avrupa'nın en büyüğü! Açılışı Başkan Erdoğan yapacak
Son dakika haberi | 6 yaşındaki çocuğa istismar skandalında yeni gelişme: Kadir İstekli gözaltında, Yusuf Gümüşel aranıyor
Son dakika haberi: "Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı" suçunda flaş gelişme! Baba Yusuf Ziya Gümüşel gözaltına alındı
SON DAKİKA HABER! Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davada karar çıktı: 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası
Stokçular zorda! Fırsatçının malı elinde kaldı
SON DAKİKA: Kızılelma ilk uçuşu yaptı! Türkiye'nin gurur günü: Tarihi görüntüler
ARKADAŞINA GÖNDER
Kayseri’de sahte tapu örnekleriyle 3 daire satan dolandırıcı yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA