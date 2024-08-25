Kayseri’de sele kapılan kişinin cesedi 10 kilometre uzaklıkta bulundu

Kayseri'nin Bünyan ilçesi Güllüce mahallesinde sağanak yağış sonrası sel ve heyelan meydana geldi. 3 otomobil sel sularına kapıldı. İki otomobilde bulunanlar son anda araçlarından inerken, Muhittin Sancar, aracından çıkamadı.

Otomobiliyle birlikte sel sularına kapılan Muhittin Sancar'ın bulunması için AFAD, UMKE, JAK ve Turkuvaz Arama Kurtarma ekiplerinden oluşan 280 personel seferber oldu. gece saatlerinde Sancar'ın otomobili hurda yığınına dönmüş halde dere yatağında bulundu. Kepçeyle çıkarılan otomobilde Muhittin Sancar'a rastlanılmadı. Dere yatağını karış karış tarayan ekipler önce atlet ve gömleğini buldukları Muhittin Sancar'ın cesedini 10 kilometre uzaklıkta bir evin bahçesinde buldu. Sancar'ın cesedi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.