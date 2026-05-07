Kayseri’de silah ticareti operasyonu: 2 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından silah ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik ortak çalışma yapıldı.
2 ŞAHIS YAKALANDI
Yapılan çalışmalarda, B.Ç. (48) ve C.Y. (26) yakalandı. Ekipler tarafından yapılan aramalarda da, 4 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet ruhsatsız tüfek, 2 adet susturucu, 5 adet şarjör ve 101 adet çeşitli ebatlarda fişek ele geçirildi. B.Ç. ve C.Y. hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı.
