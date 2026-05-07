Haberler Yaşam Haberleri Kayseri'de silah ticareti operasyonu: 2 gözaltı
Giriş Tarihi: 7.05.2026 09:01

Kayseri’de polis ekipleri tarafından silah ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda 2 şahıs yakalanırken, 4 tabanca ve 3 tüfek olmak üzere toplamda 7 adet ruhsatsız silah ele geçirildi.

İHA Yaşam
Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından silah ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik ortak çalışma yapıldı.

2 ŞAHIS YAKALANDI

Yapılan çalışmalarda, B.Ç. (48) ve C.Y. (26) yakalandı. Ekipler tarafından yapılan aramalarda da, 4 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet ruhsatsız tüfek, 2 adet susturucu, 5 adet şarjör ve 101 adet çeşitli ebatlarda fişek ele geçirildi. B.Ç. ve C.Y. hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
