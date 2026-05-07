Kayseri’de silah ticareti operasyonu: 2 gözaltı

2 ŞAHIS YAKALANDI

Yapılan çalışmalarda, B.Ç. (48) ve C.Y. (26) yakalandı. Ekipler tarafından yapılan aramalarda da, 4 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet ruhsatsız tüfek, 2 adet susturucu, 5 adet şarjör ve 101 adet çeşitli ebatlarda fişek ele geçirildi. B.Ç. ve C.Y. hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı.

Kayseri'de silah ticareti yapan 2 şahıs yakalandı | Video

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör