Haberler Yaşam Haberleri Kayseri'de silahlı bıçaklı kavga cinayetle bitti
Giriş Tarihi: 19.1.2025 18:18 Son Güncelleme: 19.1.2025 18:43

Kayseri'de silahlı bıçaklı kavga cinayetle bitti

Kayseri iki grup arasında çıkan bıçaklı ve pompalı tüfekli kavgada göğsünden aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan bir kişi hastanede hayatını kaybetti.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Kayseri’de silahlı bıçaklı kavga cinayetle bitti

Merkez Melikgazi ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi Mesci Baba Caddesi gece saatlerindeki grup arasında çıkan tartışma silahlı bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda göğsünden bıçaklanan E.Ç ağır yaralandı.

Kavgaya karışan 4 kişi olay yerinden kaçarken E.Ç vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi tarafından Kayseri şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. İç kanama geçirdiği belirlenen E.Ç doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis silahlı bıçaklı kavgaya karışan 4 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.E.Ç'nin cesedi ise otopsi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Kayseri'de silahlı bıçaklı kavga cinayetle bitti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA