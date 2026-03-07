Haberler Yaşam Haberleri Kayseri'de silahlı kavga: 1 ölü, 1’i ağır 2 yaralı
Giriş Tarihi: 7.03.2026 05:02

Kayseri'de silahlı kavga: 1 ölü, 1’i ağır 2 yaralı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde çıkan kavgada silahla vurulan 3 kişiden 1’i hayatını kaybetti, 1’i ağır 2 kişi yaralandı. Ekipler olay sonrası kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

İHA
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Barsama Mahallesi'nde 3023 Sokak'ta meydana gelen olayda, iki aile arasında henüz bilinmeyen bir sebepten tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.K., F.B. ve B.B. silahla vurulurken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslar ile hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Ferdi B. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. E.K. ve B.B.'nin hastanede tedavisi sürerken, ekipler olayın ardından kaçan B.G. ve Y.G.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

