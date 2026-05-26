Haberler Yaşam Haberleri Kayseri'de sokak ortasında dehşet! Darp edilen kadını kurtarmaya çalışırken bıçaklandılar: 2 yaralı
Giriş Tarihi: 26.05.2026 08:58

Kayseri'de sokak ortasında dehşet! Darp edilen kadını kurtarmaya çalışırken bıçaklandılar: 2 yaralı

Kayseri’nin Talas ilçesinde darp edilen kadını kurtarmaya çalışan 2 kardeş bıçaklanarak, yaralandı. Ekipler, kadın şahsıda yanına alarak kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

İHA Yaşam
Kayseri’de sokak ortasında dehşet! Darp edilen kadını kurtarmaya çalışırken bıçaklandılar: 2 yaralı
  • ABONE OL

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Mevlana Mahallesi Elçibey Caddesi üzerinde ismi öğrenilemeyen bir erkeğin, kadını darp ettiğini gören kardeşler F.K. ve F.K. kavgaya müdahale etmeye çalıştı.

2 KARDEŞ BIÇAKLANDI

Kadını kurtarmak isteyen 2 kardeş erkek şahıs tarafından bıçaklandı. Kardeşlerden biri karnından diğeri ise elinden yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KAÇAN ŞÜPHELİ HER YERDE ARANIYOR

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaptıkları ilk müdahalenin ardından 2 kardeşi Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Ekipler olay sonrası kadın şahsıda yanına alarak, araçla kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#KAYSERİ

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Kayseri'de sokak ortasında dehşet! Darp edilen kadını kurtarmaya çalışırken bıçaklandılar: 2 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA