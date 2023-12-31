Kayseri’de takla atan otomobil yandı: 2 kişi yaralandı

Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza anı çevredeki bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; aracın kontrolden çıkarak kaldırıma çarptığı, ardından da devrilmesi sonucu araçtan duman çıktığı ve kazayı gören bir vatandaşın otomobile doğru koştuğu görüldü.