Kayseri’de tek katlı müstakil ev çöktü

Giriş Tarihi: 16.04.2026 05:13

Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesinde tek katlı müstakil kerpiç bir evde meydana gelen çökme sonucu hasar oluştu. Olay sırasında evin boş olduğu öğrenildi.

DHA
Olay, saat 23.00 sıralarında Yeşilhisar ilçesine bağlı Köşk Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede bulunan tek katlı müstakil kerpiç bir evde henüz bilinmeyen nedenle çökme oluştu. Çevredeki vatandaşların gürültü sesini duyması sonrası kısa süreli panik oluştu.

İhbar üzerine bölgeye belediye ekipleri sevk edildi. Evin elektrik ve doğal gaz şebekesi ile bağlantısı kesildi. Ekipler, çevrede güvenlik önlemi alırken, enkazın yarın sabah saatlerinde kaldırılacağı belirtildi.

Olay sırasında evin boş olduğu öğrenilirken, maddi hasar oluştu. Mahalleli ise eski yapıların tehlike oluşturduğunu belirterek, yetkililerden gerekli incelemelerin yapılması istendi.

