Kayseri’de TIR ile otomobil çarpıştı! 2 ölü

Kayseri-Pınarbaşı kara yolunun 40. kilometresinde etkili olan kar yağışı nedeniyle sürücüsü öğrenilemeyen TIR ile Mehmet Karataş'ın (68) kullandığı otomobil çarpıştı.

Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine 112, Jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilde sıkışan sürücü Mehmet Karataş ile Fatma Karataş'ın (60) olay yerinde hayatları kaybettikleri belirlendi. Çiftin cenazeleri otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, Kayseri-Malatya karayolu ise şiddetli yağış nedeniyle trafiğe kapatıldı.