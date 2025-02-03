Kayseri’de trafik kazası! 9 yaşındaki Berat Efe feci şekilde can verdi

İKİ ARAÇ ARASINDA SIKIŞAN BERAT EFE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı kontrolde, iki araç arasında sıkışan Berat Efe Geldi'nin hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralı otomobil sürücüsü Durdu Polat hastaneye kaldırıldı. Aile gözyaşlarına boğuldu.

Bu arada Geldi ailesinin, Mersin'den Kayseri'ye tatil için geldikleri ve geri dönüş yolunda kazanın meydana geldiği öğrenildi.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.