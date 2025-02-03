Kayseri’de trafik kazası! 9 yaşındaki Berat Efe feci şekilde can verdi

Kaza, saat 23.00 sıralarında Kayseri-Niğde yolu Örenşehir Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Enes Geldi idaresindeki hafif ticari araç, mola vermek için yol kenarında durdu. Aile araçta otururken, Ensar ile kardeşi Berat Efe Geldi, dışarı çıkıp aracın arka kısmına geçti. Bu sırada Durdu Polat yönetimindek otomobil, çocuklardan Berat Efe Geldi ile hafif ticari araca çarptı. Kazanın ardından hafif ticari araçtan çıkan aile koşarak arka tarafa geçtiklerinde, Berat Efe'yi kanlar içerisinde yerde yatarken gördü.
İKİ ARAÇ ARASINDA SIKIŞAN BERAT EFE HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı kontrolde, iki araç arasında sıkışan Berat Efe Geldi'nin hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralı otomobil sürücüsü Durdu Polat hastaneye kaldırıldı. Aile gözyaşlarına boğuldu.
Bu arada Geldi ailesinin, Mersin'den Kayseri'ye tatil için geldikleri ve geri dönüş yolunda kazanın meydana geldiği öğrenildi.
Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.