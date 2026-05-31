Haberler Yaşam Haberleri Kayseri'de viyadükten baraja düşüp kaybolmuştu: 2 çocuk babasının cansız bedenine ulaşıldı!
Giriş Tarihi: 31.05.2026 14:03

Kayseri'de viyadükten baraja düşüp kaybolmuştu: 2 çocuk babasının cansız bedenine ulaşıldı!

Kayseri'nin Felahiye ilçesindeki Yaşar Karayel Viyadüğü'nden Yamula Barajı'na düşen 2 çocuk babası H.G. (29), ekiplerin yoğun aramaları sonucu bulundu. Yaklaşık 65 kişiden oluşan kurtarma ekibinin 38 saat süren çalışmayla, cansız bedenine ulaşılan H.G.'nin ölümüyle ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

DHA Yaşam
Kayseri’de viyadükten baraja düşüp kaybolmuştu: 2 çocuk babasının cansız bedenine ulaşıldı!
  • ABONE OL

Yaşar Karayel Viyadüğü'nden bir kişinin Yamula Barajı'na düştüğünü görenler, 29 Mayıs'ta saat 21.00 sıralarında durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

ÇOK SAYIDA ARAMA VE KURTARMA EKİBİ SEVK EDİLDİ

İhbarla bölgeye jandarma, AFAD, UMKE, İHH, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Arama ve Kurtarma, itfaiye ve TÜRKUAZ Sualtı Arama ve Kurtarma ekipleri sevk edildi.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Baraja düşen kişinin, viyadük yakınlarında terk edilmiş halde otomobili bulunan 2 çocuk babası H.G. olduğu belirlendi. Yaklaşık 65 kişilik ekiple gece saatlerinde arama çalışmaları başlatıldı. Yaklaşık 38 saat süren arama sonucunda H.G.'nin cansız bedenine ulaşıldı. H.G.'nin cesedi otopsi için hastane morguna götürüldü. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#KAYSERİ

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Kayseri'de viyadükten baraja düşüp kaybolmuştu: 2 çocuk babasının cansız bedenine ulaşıldı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA