Kayseri’de yarın okullar tatil mi? Kuvvetli kar yağışı uyarısı! 13 Ocak Salı Kayseri’de okul var mı yok mu?

KAYSERİ'YE KUVVETLİ KAR YAĞIŞI UYARISI

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; Kayseri ve çevrelerinde kuvvetli kar yağışı beklendiği bildirildi.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; "Yapılan son değerlendirmelere göre; hali hazırda devam eden yağışların akşam saatlerinden itibaren doğu ve güney ilçeler ile yüksek kesimlerde zaman zaman kuvvetli kar şeklinde görüleceği tahmin edilmektedir" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca ulaşımda aksamalar, tipi, görüş mesafesinde daralma, çığ, buzlanma ve don oluşabilecek risklere karşı duyarlı olunması istendi.



