Kayseri’de yarın okullar tatil mi? Kuvvetli kar yağışı uyarısı! 13 Ocak Salı Kayseri’de okul var mı yok mu?

Kayseri ve çevresinde etkili olması beklenen kuvvetli kar yağışı, şehir genelinde ulaşımda aksamalara ve buzlanmaya yol açabilir. Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü, tipi ve görüş mesafesinin azalabileceğini bildirirken öğrenciler ve veliler gözünü valilikten gelecek tatil açıklamasına çevirdi. Peki, 13 Ocak Salı Kayseri'de okullar açık mı,kapalı mı? Kayesi'de yarın okullar tatil mi? İşte detaylar…
13 Ocak Salı günü Kayseri'de okulların tatil edilip edilmeyeceğine dair şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmadı. Hava koşullarının durumuna göre alınacak olası kararın Kayseri Valiliği tarafından duyurulması bekleniyor.
Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; Kayseri ve çevrelerinde kuvvetli kar yağışı beklendiği bildirildi.
Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; "Yapılan son değerlendirmelere göre; hali hazırda devam eden yağışların akşam saatlerinden itibaren doğu ve güney ilçeler ile yüksek kesimlerde zaman zaman kuvvetli kar şeklinde görüleceği tahmin edilmektedir" ifadelerine yer verildi.
Açıklamada ayrıca ulaşımda aksamalar, tipi, görüş mesafesinde daralma, çığ, buzlanma ve don oluşabilecek risklere karşı duyarlı olunması istendi.