Kayseri’de yarın okullar tatil mi? Valilikten kar tatili kararı! 13 Ocak Salı Kayseri’de okul var mı yok mu?

KAYSERİ'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Kayseri Valiliği, yoğun buzlanma ve don riski nedeniyle il genelindeki tüm okullarda ve eğitim kurumlarında 13 Ocak 2026 Salı günü eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu. Ayrıca hamile, engelli, malul ve kronik rahatsızlığı bulunan kamu çalışanları ile küçük çocuğu olan kadın personel idari izinli sayılacak.