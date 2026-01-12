Kayseri’de yarın okullar tatil mi? Valilikten kar tatili kararı! 13 Ocak Salı Kayseri’de okul var mı yok mu?

Kayseri ve çevresinde etkili olması beklenen kuvvetli kar yağışı, şehir genelinde ulaşımda aksamalara ve buzlanmaya yol açabilir. Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü, tipi ve görüş mesafesinin azalabileceğini bildirirken öğrenciler ve veliler gözünü valilikten gelecek tatil açıklamasına çevirdi. Peki, 13 Ocak Salı Kayseri'de okullar açık mı,kapalı mı? Kayesi'de yarın okullar tatil mi? İşte detaylar…
Kayseri Valiliği, yoğun buzlanma ve don riski nedeniyle il genelindeki tüm okullarda ve eğitim kurumlarında 13 Ocak 2026 Salı günü eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu. Ayrıca hamile, engelli, malul ve kronik rahatsızlığı bulunan kamu çalışanları ile küçük çocuğu olan kadın personel idari izinli sayılacak.
Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; Kayseri ve çevrelerinde kuvvetli kar yağışı beklendiği bildirildi.
Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; "Yapılan son değerlendirmelere göre; hali hazırda devam eden yağışların akşam saatlerinden itibaren doğu ve güney ilçeler ile yüksek kesimlerde zaman zaman kuvvetli kar şeklinde görüleceği tahmin edilmektedir" ifadelerine yer verildi.
Açıklamada ayrıca ulaşımda aksamalar, tipi, görüş mesafesinde daralma, çığ, buzlanma ve don oluşabilecek risklere karşı duyarlı olunması istendi.