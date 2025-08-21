Kayseri’de yolcu otobüsü orta refüjdeki ağaçlara çarptı; 1 ölü 13 yaralı

Kaza Kayseri-Niğde karayolunun Develi kavşağı yakınlarında meydana geldi. Hatay-Giresun seferini yapan Hüseyin Y'nin kullandığı yolcu otobüsü sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Orta ve refüje çıkan otobüs yaklaşık 200 metre boyunca ağaçları devirerek ilerledi. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 jandarma AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılara olay yerinde müdahaleden Salih ekiplerinin yaptığı muayene de yolculardan Tülay Sökmen'in (41) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan 13 yolcu ise ambulanslarla çeşitli hastaneleri kaldırırlar tedavi altına alındı. Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.