Kayseri’de yolcuyu tramvayın altında kalmaktan son anda kurtarmıştı: Kahraman güvenlik görevlisinden haber var!

YOLCUYU KURTARAN GÜVENLİK GÖREVLİSİ KONUŞTU

Kayseri'de, yolcuyu kurtaran güvenlik görevlisi Ayhan Akış, olay anını anlatarak diğer yolculara uyarılarda bulundu. 5 yıldır Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş.'de güvenlik olarak görev yaptığını belirten Akış, "Yolcumuz kulaklıkla 'dur' ikazını duymadığı için ufak bir tehlike atlattı. Yardımcı olmaya çalıştık. Bunun eğitimlerini 3 aylık periyodik olarak almaktayız. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş., standart olarak yolcu güvenliği, memnuniyeti ve hizmet için sürekli eğitim vermekte. Biz de eğitimini aldığımız şeyleri uygulayarak işimizi yapmaya devam ediyoruz. Daha önceki zamanlarda birkaç kez daha olmuştu. Hat üzerinde olduğundan güvenlik arkadaşlarımızın hepsi aynı tepkiyi vermektedir. Yolcular kulaklık kullanmasın. Sarı çizgilere dikkat etsinler. Lütfen uyarı ve işaretlere dikkat edin" dedi