Kayseri’de yolcuyu tramvayın altında kalmaktan son anda kurtarmıştı: Kahraman güvenlik görevlisinden haber var!

Olay, dün saat 08.30 sıralarında Cumhuriyet Meydanı tramvay durağında meydana geldi.
Kulağında kulaklık, yolun karşısına geçmeye çalışan kadın yolcuyu bu sırada durağa yanaşan tramvayın altında kalmaktan güvenlik görevlisi kurtardı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yayanın kendisini kurtaran güvenlik görevlisinden özür dilediği duyuldu.
Yolcuyu, tramvayın altından kalmaktan son anda kurtaran güvenlik görevlisine teşekkür belgesi | Video
'ASİL DAVRANIŞINDAN DOLAYI TEBRİK EDİYORUM'
Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Ulaşım A.Ş. personeli Ayhan Akış'ı makamında konuk ederek teşekkür belgesi verdi. Başkan Büyükkılıç, "Fedakarca yapmış olduğu, her ne kadar görevi olmuş olsa da görevine yoğunlaşarak, genç bir yavrumuzun hayatını kurtaracak bu asil davranışından dolayı tebrik ediyorum. Ekibinizi kutluyorum. Sizlerin yaptığı bu fedakar ve hepimiz için gurur verici çalışma bir bakıma örnek bir davranış.
İşimize yoğunlaşacağız ve o anlayış içerisinde görevimizi yapmanın keyfini, mutluluğunu, sevincini ve bir hayatı kurtarmanın da tabii ki onurunu yaşayacağız. Alnından öpüyorum, gözlerinden öpüyorum, tebrik ediyorum. Senin şahsında tüm Ulaşım A.Ş. birimlerimizi ve tabii ki güvenlik birimlerimizi tebrik ediyorum" dedi.
YOLCUYU KURTARAN GÜVENLİK GÖREVLİSİ KONUŞTU
Kayseri'de, yolcuyu kurtaran güvenlik görevlisi Ayhan Akış, olay anını anlatarak diğer yolculara uyarılarda bulundu. 5 yıldır Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş.'de güvenlik olarak görev yaptığını belirten Akış, "Yolcumuz kulaklıkla 'dur' ikazını duymadığı için ufak bir tehlike atlattı. Yardımcı olmaya çalıştık. Bunun eğitimlerini 3 aylık periyodik olarak almaktayız. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş., standart olarak yolcu güvenliği, memnuniyeti ve hizmet için sürekli eğitim vermekte. Biz de eğitimini aldığımız şeyleri uygulayarak işimizi yapmaya devam ediyoruz. Daha önceki zamanlarda birkaç kez daha olmuştu. Hat üzerinde olduğundan güvenlik arkadaşlarımızın hepsi aynı tepkiyi vermektedir. Yolcular kulaklık kullanmasın. Sarı çizgilere dikkat etsinler. Lütfen uyarı ve işaretlere dikkat edin" dedi