Kayseri'de yürek burkan olay! 2. kattan düşen kadın eşinin gözleri önünde öldü
Giriş Tarihi: 25.03.2026 08:51

Kayseri'de yürek burkan olay! 2. kattan düşen kadın eşinin gözleri önünde öldü

Kayseri'nin Melikgazi İlçesi'nde 70 yaşındaki bir kadın, yaşadığı apartmanın 2. katındaki pencereden düşerek hayatını kaybetti. Olayı gören eşi fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Şüpheli ölümle ilgili soruşturma başlatılırken, düşüşün nedeni henüz netlik kazanmadı.

Kayseri’de yürek burkan olay! 2. kattan düşen kadın eşinin gözleri önünde öldü
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Esentepe Mahallesi Emirdağ Sokak'ta bulunan 14 katlı binanın 2. katında yaşayan M.Y. (70) henüz bilinmeyen bir sebepten evinin penceresinden düştü.

70 YAŞINDAKİ KADININ KAHREDEN SONU

Komşuların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaptıkları ilk müdahale de M.Y.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

EŞİNİN ÖLÜMÜNE DAYANAMADI, HASTANELİK OLDU

Karısının öldüğünü gören İ.Y.'de olay yerinde fenalık geçirdi. İ.Y. sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, incelemelerin ardından yaşlı kadının cenazesi otopsi yapılmak üzere hastaneye morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri'de yürek burkan olay! 2. kattan düşen kadın eşinin gözleri önünde öldü
