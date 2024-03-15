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Giriş Tarihi: 15.3.2024 03:23

Kayseri'de zihinsel engelli genç kazara kendini vurdu

Kayseri'de, zihinsel engelli A.C.A. (25), evinde babasına ait tabanca ile oynarken, silahın kazara ateş alması sonucu ağır yaralandı

DHA
Kayseri’de zihinsel engelli genç kazara kendini vurdu

Olay, saat 21.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Yakut Mahallesi Elisevenler Caddesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Zihinsel engelli olduğu öğrenilen A.C.A., babasına ait olduğu belirtilen silahla oynamaya başladı. Tabancanın kazara ateş almasıyla A.C.A., yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan zihinsel engelli genç, sağlık ekiplerince Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. A.C.A.'nın hayati tehlikesi olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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Kayseri'de zihinsel engelli genç kazara kendini vurdu
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