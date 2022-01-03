Kayseri’de Hacı Duran Gültekin cinayetinin zanlısı 2 kişi gözaltına alındı

Kayseri'nin Kocasinan İlçesine bağlı Alsancak Mahallesinde yolda yürüdüğü sırada Hacı Duran Gültkin'e (27) bir otomobilden ateş açıldı. Vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Hacı Duran Gültekin, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Hacı Duran Gültekin, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, olay yeri çevresindeki güvenlik kamera kayıtlarını mercek altına aldı. Yapılan çalışmalarda ateş açılan otomobilin plakası belinlendi. Polis seyir halindeki otomobilde bulunan Ali T'nin silahla ateş açtığını Volkan B'nin ise aracı kullandığını belirledi. İkili kısa sürede polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki sorguları tamamlanan cinayet zanlıları daha sonra adliyeye sevk edildi.