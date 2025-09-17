Kayseri’den Türkiye’ye örnek proje! ERVA Spor Okulları Projesi rekora koşuyor

Erva Spor Okulları Projesi'nin kuruluşunun üzerinden geçen 2 yıl gibi kısa bir sürede 60 farklı spor kulübü kurarak 16 bin gence lisanslı sporcu olma imkânı sunuldu. Futbol, basketbol, voleybol, güreş, tekvando gibi çok çeşitli branşlarda verilen eğitimler sayesinde, gençler ilgi duydukları alanda profesyonel adımlar atmaya başladı.

"SPORLA ERDEMLİ NESİLLER YETİŞTİRİYORUZ"

SABAH'a konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, ERVA'nın sadece sportif başarıları hedeflemediğini, aynı zamanda disiplin, kardeşlik, özgüven ve saygı gibi evrensel değerlerle donanmış bir nesil yetiştirmeyi amaçladığını söyledi. Projenin yaz okulu konseptinden farklı olarak yılın 365 günü boyunca gençlere ücretsiz spor hizmeti sunduğunu belirten Vali Çiçek;"Böylece sporun mahalle düzeyinde sürekli hale getirilmesini sağladık. ERVA Spor Kulüpleri, fiziksel gelişimin yanı sıra gençlerin sosyal ve kültürel gelişimine de katkıda bulunuyor. Projenin önümüzdeki dönemde daha fazla mahalleye yayılarak Kayseri'de spor kültürünü yaygınlaştırması ve gençlerin potansiyelini en üst düzeye çıkarmasını hedefliyoruz.. Valilik, hayırseverler ve sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle büyüyen bu örnek projeyi Türkiye'nin geleceğine yapılan önemli yatırım olarak görüyorum diye konuştu.

UYUŞTURUCUYA KARŞI SPORLA MÜCADELE

ERVA'nın en önemli hedeflerinden birinin de gençleri kötü alışkanlıklardan korumak olduğunu belirten Vali Çiçek; "Kayseri'de hiçbir genci uyuşturucuya teslim etmeyeceğiz. Bunun için emniyet güçlerimiz tarafıyla tedbirlerimizi alıyoruz. Bunun yanında her bir gencimizin bir sporla uğraşmasını istiyoruz. Her mahallemizde bir spor okulu açacağız diye yola çıktık. Gençleri spora yönlendirmek gençlerimizi zehirlemeye çalışanlara inat hepimizin elini taşın altına koyması gereken bir konu. Biz de her mahallemizde eğitim ve malzemelerin ücretsiz karşılanacağı tesisler olsun istedik. ERVA Spor Okullarında şu ana kadar 60 yerde16 bin lisanslı sporcumuz oldu. İl merkezi ve ilçelerimizde ERVA spor okullarının sayısını artırıp, gençlerimizi, çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan korumak temel hedefimiz" diye konuştu.

MAHALLELERDE SPOR KÜLTÜRÜ OLUŞUYOR

ERVA Projesi, geleneksel yaz okullarının ötesine geçerek mahalle ölçeğinde kalıcı bir spor kültürü inşa ediyor. Her spor kulübü, valilik koordinasyonunda hayırseverler ve sivil toplum kuruluşları tarafından destekleniyor. Bu ortaklık modeli, projeyi hem finansal olarak sürdürülebilir hem de tüm kente yayılabilir hale getiriyor.