Kayserililer 8 yıl önce olduğu gibi yine meydanları doldurdu

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri Kayseri'de şehitliklerin ziyaret edilmesiyle başladı.

15 Temmuz hain darbe girişimini anlatan fotoğraf sergilerinin açıldığı kentte akşam ise Milli Birlik yürüyüşü gerçekleştirildi. Kartal Hava Şehitliği'nden hareket eden kalabalık, atlı polislerin eşliğinde ellerindeki Türk bayrakları ile meydana yürüdü. Cumhuriyet Meydanında vatandaşlara 15 Temmuz destanını anlatan videolar izletildi. Daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın millete seslenişinin izletildiği anma programında vatandaşlara seslenen Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, FETÖ'ye ve onu destekleyen dış güçlere karşı dev meydanı doldurarak meydan okuduklarını söyledi. Törene TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar ile belediye başkanları ve STK temsilcileri de katıldı.