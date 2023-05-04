Kayseri’nin en güzel mesire alanı hizmete girdi! Vatandaşlar Doğalgazlı mangal keyfi yaşayacak

Kayseri'nin Talas ilçesi Zincidere Mahallesindeki 56 bin metrekarelik alanın açılış töreninde konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, doğayı incitmeyen bir çalışma gerçekleştirdiklerini belirterek, "Buranın adı Zincidere 100. Yıl Mesire Alanı. Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında '100. Yıl' ismini ilk kez biz verdik. Burası 30 milyon lira harcama yaparak hizmet sağladığımız bir yer. Burayı yaparken doğa konusunda büyük titizlik gösterdik. 1960'larda sulama göleti olarak yapılan bu yeri Hulusi Akar Bakanımız ve Mehmet Özhaseki Bakanımızın destekleriyle tahsisini aldıktan sonra düzenlemeye geçtik. Burada bir sürprizimiz var. Buraya gelirken hiç kimse mangal getirmeyecek. Çünkü doğalgazlı 16 birimlik mangalımız var. Buradan personelimiz nezaretinde herkes faydalanacak" dedi.

ÖZHASEKİ'DEN BAŞKAN YALÇIN'A ÖVGÜ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ise konuşmazsında; "Belediyecilikte marifet bir şehri inşa etmektir, ihya etmektir, imar etmektir. Ancak onun kadar öneli olan şey de orada yaşayan insanların gönlünü hoş tutmaktır. Onların gönlünü almaktır, duasını almaktır. Bir şehrin geleceği o şehirde yaşayan yerel yöneticilerin ufuklarıyla doğru orantılıdır. Mustafa Bey ile 20 yıldır çalışıyoruz. Kendisi sağ olsun bütün gücüyle çalışıyor" diye konuştu.

"BEBEK KATİLLERİNİ SERBEST BIRAKMAK İSTİYORLAR"

Milli Savunma Bakanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Adayı Hulusi Akar da, açılışı yapılan tesisin hayırlı olmasını dileyerek, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Bakan Akar, teröristlere elebaşlarının '14 Mayıs seçimlerini bekleyin.' talimatı verdiğini belirterek, "Seçimlerle alakalı bunların bir takım şeytani hesaplarının olduğunu, bu şekilde milletin ve memleketin başına yeniden çorap örmeye çalıştıklarını bilelim. Bebek katillerini serbest bırakmayı düşünüyorlar. Açıkça söylüyorlar bunları. Eğer gerçekten bu bebek katilleri serbest bırakılırsa, teröristlerin taleplerine 'evet' denilirse bu memleket 20 sene geriye dönecek" şeklinde konuştu.

VATANDAŞLARDAN TAM NOT

Konuşmaların ardından alanın açılış kurdelesi dualar eşliğinde kesildi. Protokol daha sonra alanı gezerek, incelemelerde bulundu. Zincidere 100. Yıl Mesire Alanını gezen vatandaşlar da, "Böyle bir güzelliği ne duyduk ne de görmüştük. Sağ olsun Mustafa Başkanımız da böyle güzellikleri bizlere sundukları için teşekkür ediyorum. Çok güzel olmuş. Doğayla iç içe olunca huzur dolduk, ruhumuz açıldı" şeklinde görüşlerini bildirdi.

MESİRE ALANINDA NELER VAR?

İçerisindeki ördekler ve adanın da yer aldığı 19 bin metrekare yüzey alanına sahip göletle birlikte 56 bin metrekarelik Zincidere 100. Yıl Mesire Alanında restorandan mescid, lavabo, amfi tiyatro, kafeterya, bebek bakım odasına; seyir iskelesinden, teras, yemek pişirme alanı, oturma alanı ve kamelyalardan piknik alanlarına kadar birçok hizmet sunuluyor.

Ayrıca gölet etrafında bin metre yürüyüş yolu ile 2 bin 500 metre bisiklet parkurunun yanı sıra binicilik için at yolu da oluşturulan alanda gölet üzerinde su oyunlarıyla muhteşem bir görsel şölen de yer alıyor. Diğer taraftan gölette kayıklar ve yelkenliler de bulunuyor.