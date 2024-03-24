SON DAKİKA | Kayserispor Başkanı Çamlı’nın kullandığı ciple çarpışan elektrikli bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Son dakika... Merkez Kocasinan ilçesi Zümrüt Mahallesi Bekir Yıldız Bulvarı Kadir Has Kongre Merkezi Kavşağı'nda Kayserispor Başkanı Ali Çamlı'nın kullandığı 38 AKA 095 plakalı cip ile İbrahim Muhammed idaresindeki elektrikli bisiklet çarpıştı.

Elektrikli bisiklet sürücüsünün kırmızı ışıkta geçmesi nedeniyle meydana gelen kazada sürücü İbrahim Muhammed, yaklaşık 50 metre savruldu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI!

İhbar üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. İbrahim Muhammed ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Muhammed, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaz anı ise bir çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.