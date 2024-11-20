Kayserispor – Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Süper Lig- Kayseri-FB maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Kayserispor – Fenerbahçe maçı için geri sayım heyecanı başladı. Liderlik yarışında ezeli rakibi Galatasaray ile kıran kıran liderlik mücadelesi veren sarı lacivertli ekip Slavia Prag deplasmanı öncesi Kayserispor galibiyetiyle moral bulmayı hedefliyor. Peki, Kayserispor – Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
KAYSERİSPOR- FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında düzenlenecek Kayserispor- Fenerbahçe maçı 23 Kasım Cumartesi günü 16.00'da başlayacak.
FENERBAHÇE MUHTEMEL 11
Livakovic, Osayi, Samet, Becao, Fostic, Fred, Amrabat, Tadic, Szymanski, Saint Maximin, En- Nesyri
FENERBAHÇE'NİN EKSİKLERİ BELLİ OLDU
Kart sınırında bulunan Oosterwolde'nin yanı sıra sakatlıkları olan Çağlar Söyüncü, Djiku ve Burak Kapacak Kayserispor karşısında forma giyemeyecek.