Haberler Yaşam Haberleri Kayserispor – Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Süper Lig- Kayseri-FB maçı hangi kanalda yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 20.11.2024 14:02 Son Güncelleme: 20.11.2024 14:03

Kayserispor – Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Süper Lig- Kayseri-FB maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Milli maçların bitmesinin ardından Trendyol Süper Lig’de futbol heyecanı 13. Hafta maçları ile kaldığı yerden devam ediyor. Süper Lig’e dönüş haftasında Kayserispor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Ligde 26 puanla 2. Sırada bulunan sarı lacivertli ekip Kayseri deplasmanından galibiyetle dönmeyi hedefliyor. Kayserispor ise ligde 15. Sırada yer alırken ev sahibi avantajını iyi değerlendirmek istiyor. Peki, Kayserispor – Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Kayserispor – Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Süper Lig- Kayseri-FB maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Kayserispor – Fenerbahçe maçı için geri sayım heyecanı başladı. Liderlik yarışında ezeli rakibi Galatasaray ile kıran kıran liderlik mücadelesi veren sarı lacivertli ekip Slavia Prag deplasmanı öncesi Kayserispor galibiyetiyle moral bulmayı hedefliyor. Peki, Kayserispor – Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

KAYSERİSPOR- FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında düzenlenecek Kayserispor- Fenerbahçe maçı 23 Kasım Cumartesi günü 16.00'da başlayacak.

KAYSERİSPOR- FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Enertürk Enerji Stadyumu'nda Kayserisppor'un ev sahipliğinde oynanacak mücadele beİN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

FENERBAHÇE MUHTEMEL 11

Livakovic, Osayi, Samet, Becao, Fostic, Fred, Amrabat, Tadic, Szymanski, Saint Maximin, En- Nesyri

FENERBAHÇE'NİN EKSİKLERİ BELLİ OLDU

Kart sınırında bulunan Oosterwolde'nin yanı sıra sakatlıkları olan Çağlar Söyüncü, Djiku ve Burak Kapacak Kayserispor karşısında forma giyemeyecek.

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Kayserispor – Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Süper Lig- Kayseri-FB maçı hangi kanalda yayınlanacak?
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