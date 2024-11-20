Kayserispor – Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Süper Lig- Kayseri-FB maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Kayserispor – Fenerbahçe maçı için geri sayım heyecanı başladı. Liderlik yarışında ezeli rakibi Galatasaray ile kıran kıran liderlik mücadelesi veren sarı lacivertli ekip Slavia Prag deplasmanı öncesi Kayserispor galibiyetiyle moral bulmayı hedefliyor. Peki, Kayserispor – Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?