Kayseri’yi sokaklara döken olayın şüphelisine 24 yıl hapis

Kayseri'nin Melikgazi İlçesi Danişmentgazi Mahallesi'nde geçtiğimiz yıl haziran ayında bir akrabasının 7 yaşındaki kızı M.A'ya cinsel istismarda bulunan I.A, vatandaşlar tarafından yakalanmış ve ardından linç edilmek istenmişti.

Polisin gözaltına alarak olay yerinden uzaklaştırdığı I.A' kentet sokak olaylarının çıkmasına neden olmuş ve 3 gün boyunca sokağa çıkanlar yabancı uyruklu kişilerin ev ve araçlarına saldırmıştı.

24 YIL CEZA YEDİ

Olayından ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilen I.A, Kayseri 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. I.a yaptığı savunmasında suçlamaları kabul etmeyerek; "Ben suçsuzum. Beratımı talep ediyorum' dedi. Sanık savunmasının ardından kararını veren mahkeme heyeti, sanık I.A.'ya hürriyeti yoksun kılma' suçundan da 7 yıl 6 ay, 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan 16 yıl 10 ay 15 gün olmak üzere 24 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı. Sanığın tutukluluk halinin devamına da hükmedildi.