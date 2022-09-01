Kazdağları Kamp Alanları - En İyi Kaz Dağları Çadır Kamp Alanları Nerede, Yol Tarifi ile Nasıl Gidilir?

Tatil denildiğinde aklımıza deniz, kum, güneş gelse de aslında ülkemizin zengin doğal güzelliklerinden yararlanmak için çadır kampı seçeneği de bulunmaktadır. Kaz Dağları doğası ve temiz havası ile tercih edilen kamp alanlarındandır. Kazdağları kamp yerleri dağın eteklerinde farklılıklar gösterse de sizin için bu yazımızda Kaz Dağları kamp alanları ve yerlerini anlattık. İşte en iyi Kaz Dağları çadır kamp alanları...
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Temiz hava, insanlardan uzak ve sessiz bir doğada dinlenmek tam anlamıyla bir tatil yaşamak anlamına gelir. Kaz Dağları kamp alanları dinlenmek ve doğa ile kalmak için tercih edilebilir kamp alanlarındandır. Eğer siz de Kazdağları kamp yerleri nerede ve nasıl gidilir diye merak ediyorsanız bu yazımız tam size göre. İşte tüm detayları ile en iyi Kaz Dağları çadır kamp alanları ve yol tarifi sizlerle. Yazımızın devamına beraber geçelim.
Kaz Dağları Kamp Alanları
Doğa cenneti olarak bildiğimiz Kaz Dağlarında kamp yapmak hem bedeni hem zihni dinlendiren bir etkinlik olacaktır. Kaz Dağları ile ilgili unutmamanız gereken şey değer ücretsiz bir kamp alanı seçecekseniz ateş yakmanızın kesinlikle yasak olduğudur. İşletmeler dışında ateş yakmak Kaz Dağlarının bir çok alanında yasaktır. Ücretli ve ücretsiz kamp seçenekleri ile Kaz Dağlarında kamp yapabileceğiniz alanların listesi ise aşağıdaki gibidir;
Narlı Köyü Kamp Alanı: Kaz Dağlarında ücretsiz olarak kamp yapabileceğiniz yerlerden biri Narlı köyü olarak karşımıza çıkar. Şelale manzaralı kamp yapma imkanınız bulunan bir çok alanı bulunmaktadır.
Çamlıbel Köyü Kamp Alanları: Edremit körfezine kolay bir ulaşım mesafesinde olan ücretsiz kamp alanlarından biridir.
Hasan Boğuldu Göleti Kamp Alanı: Kaz Dağları milli parkı içerisinde bulunan bir kamp alanıdır. Gölet manzarasında ormanlık alanda kamp yapma imkanı sağlar.
Kaz Dağı Kamp Alanı: Ücretli bir kamp alanı olan kaz Dağı kamp 2019 yılından beri hizmet vermektedir. Geniş bir alan içinde ister çadır kurabilir isterseniz de tesisin bungalov evlerinde ya da ağaç evlerinde kalabilirsiniz.
Akaleos Kamp Alanı: Dere kenarında bulunan ve orman ile iç içe olan ücretli bir kamp alanıdır. Çadır kurma alanlarının yanında bungalov ev imkanları da bulunmaktadır.
İnek Obası Kamp Alanı: Yine hem çadır kurulabilen hem de bungalov evler kiralanabilen ücretli kamp alanlarından biri inek obası kamp alanıdır.
Ağlayan Şelale Kamp Alanı: Afrodit'in gözyaşları olarak bilinen ağlayan şelale de kamp yapma imkanı sunan ücretli bir kamp alanıdır. Bölgede sadece kendi çadırınız ile kalma imkanı olan yeşil ve doğanın içinde alanlar bulunmaktadır.