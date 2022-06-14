Haberler Yaşam Haberleri Kaz Dağları Nerede? Kaz Dağları Nereye Bağlı, Hangi İlde Ve Nasıl Gidilir?
Giriş Tarihi: 14.6.2022 17:37 Son Güncelleme: 14.6.2022 17:37

Kaz Dağları Nerede? Kaz Dağları Nereye Bağlı, Hangi İlde Ve Nasıl Gidilir?

Kaz Dağları Nerede? Kaz Dağları Nereye Bağlı, Hangi İlde Ve Nasıl Gidilir?

Kaz Dağları Türkiye’nin en çok ziyaret edilen doğal alanları arasında yer alıyor. Hem yerli hem de yabancı birçok turistin ilgisini çeken bir ortamdır. İki farklı il sınırında kalan Kaz Dağları nerede sorusu da merak edilen bir konudur. Birçok kişi tarafından tam olarak yeri de karıştırılmaktadır. Bu nedenle Kaz Dağları nereye bağlı, hangi ilde ve nasıl gidilir sorularının tüm yanıtlarını yazımızdan okuyabilirsiniz.

Kaz Dağları nerede sorusuna detaylı bir yanıt arayan birçok kişi bulunuyor. Özellikle burayı gezmek ve görmek istiyorsanız nasıl gitmeniz gerektiğini de bilmeniz gerekiyor. İda Dağı olarak da bilinen Kaz Dağları'nın iki farklı il sınırında kaldığı için ulaşım konusunda kafanızı karıştıran noktalar olabilir. Kaz Dağları nereye bağlı, hangi ilde ve nasıl gidilir sorularının tüm yanıtlarını araştırdık ve yazımızda paylaştık.

Kaz Dağları Nerede?

Kaz Dağları tam olarak Balıkesir ve Çanakkale illerinin arasında kalıyor. Edremit Körfezi'nin de kuzey tarafında bulunuyor. Kaz Dağları'nın bilinen en önemli diğer adı da İda Dağı'dır. Kaz Dağları Marmara ve Ege Bölgelerini birbirinden ayırıyor. Alplerden sonra en fazla oksijen ve temiz havanın bulunduğu bölgelerden biridir. Burayı koruyabilmek için birçok çalışma yapılıyor.

1994 senesinde Milli Park olarak koruma altına alınmıştır. Bu koruma günümüzde de devam ediyor. 800'den fazla farklı bitki türü olduğu biliniyor. Kaz Dağı Çayı da yine burada bulunan ve toplanan çaylardandır. Yöre halkının severek tükettiği bir çay türüdür. Bununla birlikte Kaz Dağları'nın alt taraflarında maki alanlarına da rastlandığı söylenebilir.

Dağların daha yukarı noktalarına doğru çıkmaya başladığınızda ise kayın, meşe, kestane ve gürgen ağaçları ile karşılaşırsınız. Genel anlamda nemli bir iklimi görülür. Yılın büyük kısmında yağışlıdır. Ancak yine de birçok kişi tarafından ziyaret edilen doğal alanlardan biridir. Genel olarak Akdeniz iklimi yaşansa da kuzey taraflarında Marmara iklimi hakimdir. Kaz Dağlarını ziyaret edecek kişilerin mutlaka yanlarında kalın giysiler de götürmesi gerekir. Aynı zamanda girişin ücretli olduğunu da bilmek gerekir.

Kaz Dağı Nerede?

Kaz Dağı hem Çanakkale hem de Balıkesir illeri arasında yer alan dağlardır. Burası iki bölge arasında doğal bir sınır oluşturur. Bu bakımdan da oldukça ilgi çeker. Güzel bir doğal ortamı bulunması, kamp yapacak kişilere ortam sağlanması Kaz Dağları'na olan ilgiyi de artırmaktadır. Bu nedenle kişiler nasıl gidebileceklerini de merak ederler.

Kaz Dağları Nereye Bağlı, Hangi İlde ve Nasıl Gidilir?

Kaz Dağları'nı ziyaret etmeyi planlıyorsanız farklı yönlerden buraya ulaşabilmek mümkün olabilir. Özel araç ile seyahat etmek isteyen kişiler İstanbul üzerinden 7 saatte gelebilirler. Yenikapı Feribotu kullanılabilir ve sonrasında Bandırma yolu üzerinden ulaşılabilir.

İzmir tarafından gelmek isteyen kişiler ise Aliağa yolunu kullanarak Edremit'e ulaşabilirler. 3.5- 4 saat süren bir yolculuk ile ulaşabilirler. Otobüs ile gelmek isteyenler ise Akçay'a gelen otobüslere binerek Akçay otogarında inerek minibüs ile Edremit'e ulaşabilirler. Buradan da taksi ile Kaz Dağları'na gelmek mümkün olabilir.

EN ÇOK OKUNANLAR

Beşiktaş’ta otomobil üzerinde cinsel ilişki rezaletinden oyuncu Zeynep S. ve Ahmet Ertan K. çıktı! İşte ilk ifadeleri
SON DAKİKA: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan enflasyon farkı ve Temmuz zammı mesajı: Alım gücünü artıracak adımlar geliyor!
SON DAKİKA: Ek zamlı yeni maaş tabloları! Fark 2.518 TL'yi buluyor: Enflasyon farkı ve Temmuz zammı ile emekli-memur maaşları kuruşu kuruşuna hesaplandı
Asgari ücret son dakika açıklaması Bakan Vedat Bilgin'den geldi! Asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak 2022, temmuzda asgari ücrete zam gelecek mi, ne kadar olacak?
SON DAKİKA HABERİ! Milyonlarca emekli, memur ve çalışanı ilgilendiriyor: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den Temmuz zammı ve enflasyon farkı açıklaması
ASGARİ ÜCRET ZAMMI açıklaması Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi! 2022 temmuzda asgari ücrete zam gelecek mi, ne kadar olacak?
SON DAKİKA! 3600 ek gösterge tablosu yenilendi! İşte meslek meslek emekli ikramiyesi ve maaşı hesabı ve güncel tam liste
Haziran enflasyon beklentisi ne oldu? Merkez Bankası enflasyon beklenti anketi yayımlandı mı? TÜFE Haziran 2022 enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?
SON DAKİKA: Emekliye en az 4 bin 465 lira maaş! 2022 Temmuz en düşük emekli zammı ne kadar, kaç lira olacak?
Emekli zammı hesaplama ile yeni maaşlar belli oluyor! En az 1137 TL'lik zam artışı yolda: Emekli zammı ne kadar olacak, ne zaman verilecek? SSK ve BAĞKUR'lular için müjde haber
ARKADAŞINA GÖNDER
Kaz Dağları Nerede? Kaz Dağları Nereye Bağlı, Hangi İlde Ve Nasıl Gidilir?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA