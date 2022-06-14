Kaz Dağları Nerede? Kaz Dağları Nereye Bağlı, Hangi İlde Ve Nasıl Gidilir?

Kaz Dağları nerede sorusuna detaylı bir yanıt arayan birçok kişi bulunuyor. Özellikle burayı gezmek ve görmek istiyorsanız nasıl gitmeniz gerektiğini de bilmeniz gerekiyor. İda Dağı olarak da bilinen Kaz Dağları'nın iki farklı il sınırında kaldığı için ulaşım konusunda kafanızı karıştıran noktalar olabilir. Kaz Dağları nereye bağlı, hangi ilde ve nasıl gidilir sorularının tüm yanıtlarını araştırdık ve yazımızda paylaştık.

Kaz Dağları Nerede?

Kaz Dağları tam olarak Balıkesir ve Çanakkale illerinin arasında kalıyor. Edremit Körfezi'nin de kuzey tarafında bulunuyor. Kaz Dağları'nın bilinen en önemli diğer adı da İda Dağı'dır. Kaz Dağları Marmara ve Ege Bölgelerini birbirinden ayırıyor. Alplerden sonra en fazla oksijen ve temiz havanın bulunduğu bölgelerden biridir. Burayı koruyabilmek için birçok çalışma yapılıyor.

1994 senesinde Milli Park olarak koruma altına alınmıştır. Bu koruma günümüzde de devam ediyor. 800'den fazla farklı bitki türü olduğu biliniyor. Kaz Dağı Çayı da yine burada bulunan ve toplanan çaylardandır. Yöre halkının severek tükettiği bir çay türüdür. Bununla birlikte Kaz Dağları'nın alt taraflarında maki alanlarına da rastlandığı söylenebilir.

Dağların daha yukarı noktalarına doğru çıkmaya başladığınızda ise kayın, meşe, kestane ve gürgen ağaçları ile karşılaşırsınız. Genel anlamda nemli bir iklimi görülür. Yılın büyük kısmında yağışlıdır. Ancak yine de birçok kişi tarafından ziyaret edilen doğal alanlardan biridir. Genel olarak Akdeniz iklimi yaşansa da kuzey taraflarında Marmara iklimi hakimdir. Kaz Dağlarını ziyaret edecek kişilerin mutlaka yanlarında kalın giysiler de götürmesi gerekir. Aynı zamanda girişin ücretli olduğunu da bilmek gerekir.

Kaz Dağı Nerede?

Kaz Dağı hem Çanakkale hem de Balıkesir illeri arasında yer alan dağlardır. Burası iki bölge arasında doğal bir sınır oluşturur. Bu bakımdan da oldukça ilgi çeker. Güzel bir doğal ortamı bulunması, kamp yapacak kişilere ortam sağlanması Kaz Dağları'na olan ilgiyi de artırmaktadır. Bu nedenle kişiler nasıl gidebileceklerini de merak ederler.

Kaz Dağları Nereye Bağlı, Hangi İlde ve Nasıl Gidilir?

Kaz Dağları'nı ziyaret etmeyi planlıyorsanız farklı yönlerden buraya ulaşabilmek mümkün olabilir. Özel araç ile seyahat etmek isteyen kişiler İstanbul üzerinden 7 saatte gelebilirler. Yenikapı Feribotu kullanılabilir ve sonrasında Bandırma yolu üzerinden ulaşılabilir.

İzmir tarafından gelmek isteyen kişiler ise Aliağa yolunu kullanarak Edremit'e ulaşabilirler. 3.5- 4 saat süren bir yolculuk ile ulaşabilirler. Otobüs ile gelmek isteyenler ise Akçay'a gelen otobüslere binerek Akçay otogarında inerek minibüs ile Edremit'e ulaşabilirler. Buradan da taksi ile Kaz Dağları'na gelmek mümkün olabilir.