Kaza değil tasarlanmış cinayet

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde 2 yıl önce eşi Emine Doğan'ı (38) başından vurarak katleden Mahmut Doğan (44) hakkında verilen müebbet hapis cezasının gerekçeli kararı açıklandı. Sanığın "Silah kazara ateş aldı" savunması, mahkemeye sunulan kriminal raporlar ve adli tıp bulgularıyla tamamen çürütüldü. Şanlıurfa 5. Ağır Ceza Mahkemesi, sanığın iddialarını hayatın olağan akışına aykırı buldu. Gerekçeli kararda yer alan detaylar, cinayetin soğukkanlılıkla işlendiğini ortaya koydu. Olay günü çıkan tartışmada katil zanlısı Mahmut Doğan, balkonda uyuyan oğlu N.D.'yi darp ederek uyandırdı. "Kalk silahı bana ver" diyerek baskı kurduğu oğlundan ruhsatsız tabancayı alan Doğan, dakikalar sonra eşini yakın mesafeden hedef gözeterek başından vurdu.

RAPOR ORTAYA ÇIKARDI

Olay yeri inceleme raporlarında, evdeki dağınıklık, yerdeki cam kırıkları ve etrafa saçılan eşyaların şiddetli bir arbedenin kanıtı olduğu belirtildi. SABAH'a konuşan avukat Mihriban Çelik, çocukların ağır travma ve baskı altında ilk başta "kaza" beyanı verdiklerini ancak sonradan gerçeği anlattıklarını belirtti. Olayın kaza gibi gösterilmeye çalışıldığını vurgulayan avukat, sanığın en ağır cezayı alması için dosyayı istinafa taşıyacaklarını belirtti.