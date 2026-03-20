Kaza geçiren motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Kaza, Şanlıurfa Bozova-Adıyaman karayolu üzerinde bulunan Dutluca Kavşağı'nda gerçekleşti. İddiaya göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen otomobil ile motosiklet kavşakta çarpıştı. Meydana gelen çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü olan Emre Şahin savrularak yere düşerek ağır yaralandı vatandaşların ihbarı üzerine sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan gence ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptı. Ardından ambulansla Bozova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Emre Şahin (16) durumunun ağır olduğu öğrenildi. Buradaki ilk müdahalenin ardından genç, Şanlıurfa'daki hastaneye sevk edildi.

Hastanede tedavi altına alınan Emre Şahin, burada doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.