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Giriş Tarihi: 26.06.2026

Kaza kurbanı kızlar toprağa verildi

MUSTAFA BAYRAK MUSTAFA BAYRAK
Kaza kurbanı kızlar toprağa verildi
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Rize'nin Çayeli ilçesinde sahilde bir kafede çay içtikten sonra tur atmak amacıyla sahil karayoluna çıktıktan 2 km sonra kaza yapan otomobilde yanarak can veren Selinay Saral Ardeşen ilçesinde dün ikindi namazı sonrası merkez camiinde kılınan cenaze namazının ardından Işıklı Ortaalan köyü aile kabristanlığına toprağa verildi. Araçta yanarak can veren Nilay Bilgin ise Çayeli merkez Hacıbaşı Camii'nde ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Musadağı köyünde toprağa verildi. Gamze Saklı ise önceki gün Çayeli ilçesinde toprağa verilmişti. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

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Kaza kurbanı kızlar toprağa verildi
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