Kaza kurbanı polis toprağa verildi

ORDU'DA trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru Alev Kovancı (45), Perşembe ilçesinde toprağa verildi. Önceki gün saat 19.00 sıralarında meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Altınordu İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli 3 çocuk babası Kovancı için düzenlenen törende, İl Müftüsü Ali Çakmak tarafından Kuran-ı Kerim okundu. Duaların ardından cenazesi, Cumhuriyet Meydanı'na getirilen Kovancı'nın tabutuna sarılan eşi Alev Kovancı gözyaşı döktü. Kovancı'nın cenazesi, Şenyurt Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi.