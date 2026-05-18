Haberler Yaşam Haberleri Kaza sonrası Kelkit çayına düşen Esma aranıyor
Giriş Tarihi: 18.05.2026 17:39

Kaza sonrası Kelkit çayına düşen Esma aranıyor

Sivas’ta Koyulhisar ilçesinde otomobilin takla attığı, 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin ise yaralandığı kaza sonrası Kelkit Çayı'na düştüğü değerlendirilen Esma Nur Hacıosmanoğlu (18) için arama kurtarma çalışması devam ediyor.

Uğur Yiğit Uğur Yiğit
Kaza sonrası Kelkit çayına düşen Esma aranıyor
  • ABONE OL

Koyulhisar ilçesi D-100 kara yolu üzerinde Aşağıkale Mahallesi yakınlarında 17 Mayıs günü meydana gelen kazada U.Y.'nin (20) kontrolünü yitirdiği otomobil takla attı. Kazada, otomobilde bulunan Yağmur Hira Yazıcı (17) hayatını kaybederken, sürücü U.Y. ise yaralandı. İddiaya göre kaza sırasında otomobilde bulunan ve yaralı olarak kurtulan Esma Nur Hacıosmanoğlu ise kayboldu.

Hacıosmanoğlu'nun kaza yerinin hemen yanındaki Kelkit Çayı'na düşmüş olabileceğinin değerlendirilmesi üzerine arama çalışması başlatıldı. Debinin oldukça yüksek olduğu çayda AFAD ekipleri görevlendirildi. Botlu ekipler ve dalgıçlar çayda çalışmalarını 2'nci günde de sürdürüyor. Aramaların ikinci günde de Esma'dan bir ize rastlanılmadı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#SİVAS

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Kaza sonrası Kelkit çayına düşen Esma aranıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA