Kaza sonrası Kelkit çayına düşen Esma aranıyor

Koyulhisar ilçesi D-100 kara yolu üzerinde Aşağıkale Mahallesi yakınlarında 17 Mayıs günü meydana gelen kazada U.Y.'nin (20) kontrolünü yitirdiği otomobil takla attı. Kazada, otomobilde bulunan Yağmur Hira Yazıcı (17) hayatını kaybederken, sürücü U.Y. ise yaralandı. İddiaya göre kaza sırasında otomobilde bulunan ve yaralı olarak kurtulan Esma Nur Hacıosmanoğlu ise kayboldu.

Hacıosmanoğlu'nun kaza yerinin hemen yanındaki Kelkit Çayı'na düşmüş olabileceğinin değerlendirilmesi üzerine arama çalışması başlatıldı. Debinin oldukça yüksek olduğu çayda AFAD ekipleri görevlendirildi. Botlu ekipler ve dalgıçlar çayda çalışmalarını 2'nci günde de sürdürüyor. Aramaların ikinci günde de Esma'dan bir ize rastlanılmadı.

