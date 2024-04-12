Kaza yapan araçtakilere yardım etmek isterken canından oldu



112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Otomobilin çarptığı Kızılırmak ile hafif ticari araç sürücüsü İ.A. ve yanında yolcu olarak bulunan E.B. yaralandı. Ağır yaralı olarak Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan yaya 24 yaşındaki Kızılırmak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kızılırmak'ın Yüksek İhtisas Hastanesi'nde temizlik personeli olarak çalıştığı öğrenildi. Tedavi altına alınan sürücü İ.A. ve yolcu E.B.'nin ise hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.