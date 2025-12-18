Kazada ağır yaralanan turizm çalışanı 8 gün sonra hayatını kaybetti

Kaza, 10 Aralık saat 07.00 sıralarında Belek turizm yolunda meydana geldi. İş yerine gitmek amacıyla otel servisine binmek için yolun karşısına geçmeye çalışan Lala Topaç'a, Y.C.'nin (22) kullandığı otomobil çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ilçedeki özel hastaneye götürülen Topaç, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. İlçedeki 5 yıldızlı otelde ön büro personeli olarak çalışan Topaç, 8 gündür tedavi gördüğü hastanede bugün hayatını kaybetti. Acı haberin ardından yakınları ve sevenleri gözyaşlarına boğuldu.