Haberler Yaşam Haberleri Kazada ağır yaralanan turizm çalışanı 8 gün sonra hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 18.12.2025 15:45

Antalya'nın Serik ilçesinde çalıştığı otelin personel servisine binmek için yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan Lala Topaç (43), tedavi gördüğü hastanede 8 gün sonra hayatını kaybetti. Acı haberi alan yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Erdoğan ÖZTÜRK
  • ABONE OL

Kaza, 10 Aralık saat 07.00 sıralarında Belek turizm yolunda meydana geldi. İş yerine gitmek amacıyla otel servisine binmek için yolun karşısına geçmeye çalışan Lala Topaç'a, Y.C.'nin (22) kullandığı otomobil çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ilçedeki özel hastaneye götürülen Topaç, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. İlçedeki 5 yıldızlı otelde ön büro personeli olarak çalışan Topaç, 8 gündür tedavi gördüğü hastanede bugün hayatını kaybetti. Acı haberin ardından yakınları ve sevenleri gözyaşlarına boğuldu.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz